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ديني

خداما لضيوف الرحمن.. خطيب المسجد الحرام: هذه أعظم النعم على حكام وأهل السعودية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:21 م
خداما لضيوف الرحمن..
خداما لضيوف الرحمن.. خطيب المسجد الحرام: هذه أعظم النعم
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالله الجهني،  إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن الله سبحانه وتعالي أمر عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وهو القرآن الذي أنزله سبحانه، وما يتبع ذلك من سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالإجماع على العقيدة الصحيحة والتمسك بها.

وأوضح «الجهني» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه قد منّ الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المملكة العربية السعودية فجمع شتاتها، وآخي بين أهلها، وحكم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم -، فاعتصموا بحبل الله وساروا على صراط الله المستقيم.

وأضاف أن ذلك بفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل القادة المصلحين المخلصين الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب رحمهما الله حتى نشأت هذه الدولة في مراحلها الثلاث، حيث قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأبناؤه البررة من بعده إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمد الله في عمره على طاعته وسمو ولي عهده الأمين نصره الله وأيده بتوفيقه، فقامت مزدهرة سعيدة هنيئة.

وأشار إلى أن أعظم النعم على حكام وأهل هذه البلاد أن جعلهم الله خدامًا لضيوف الرحمن حيث لم يأل حكام بلادنا بكل غال ورخيص في خدمة البيتين العظيمين، وخدمة قضايا المسلمين في كل بقاع الأرض.

ونبه إلى ضرورة المحافظة على مقومات هذه النعمة، وتقوية روابط وحدتها، والأخذ على يد من يحاول فك ارتباطها فنحن في مملكتنا العزيزة نعيش في ظل وارف من عدالة الإسلام، وننعم بعيش رغيد تحت الحكم الرشيد، ونتقلب في أمن شامل، حسدنا عليه القريب والبعيد وتتمتع بإخاء وتراحم تحت راية التوحيد. 

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