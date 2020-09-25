الغواصات الروسية تطلق صواريخ مجنحة خلال مناورات القوقاز.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم ، تفاصيل إطلاق الغواصات الروسية صواريخ مجنحة خلال مناورات "القوقاز".





ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق صاروخ مجنح من غواصة تابعة لجيش البلاد أثناء تدريبات أجرتها في إطار مناورات "قوقاز-2020" العسكرية.





وقال بيان صدر عن الوزارة "في إطار مناورات قوقاز-2020 وخلال التدريبات على استخدام الأسلحة العالية الدقة، نفذ طاقم غواصة كولبينو عملية إطلاق لصاروخ مجنح من نوع كاليبر في البحر الأسود".





وأضاف البيان "انطلق الصاروخ من الغواصة وقطع مسافة 100 ميل بحري تقريبا في مسار معقد ليصيب الهدف المحدد بنجاح، ووثقت الطائرات المسيرة عملية الإصابة الناجحة للهدف.. لقد تم تأمين منطقة التدريبات المغلقة بسفن وطائرات تابعة لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي".





وأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 108 حالات وفاة و7212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 0.6%، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالمرض حتى الآن بلغ مليون و136 ألفا و48 حالة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



