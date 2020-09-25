انطلاق امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة غدا لأصحاب الاعذار القهرية والمرضية ..تخصيص لجنة واحدة على مستوى الجمهورية لاستقبال الممتحنين .. والتعليم تتكفل بإقامة الطلاب الحاضرين من المحافظات

* التعليم :

- إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة

- تم تسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها





تنطلق غدا السبت الامتحانات المعروفة إعلاميا بامتحانات الدور الثالث لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020





حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الامتحان لاول مرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني المعتاد عقدها كل عام، وذلك فقط للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري او مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، ثم تغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.





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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية لهذه الامتحانات وهى لجنة (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)بالجيزة ، لتكون مقر لامتحان الطلاب





وقررت وزارة التربية والتعليم ، ان تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة









وقد قامت لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.





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و جاءت تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد كما يلي :





السبت 26 سبتمبر 2020 : اللغة العربية





الاحد 27 سبتمبر 2020 : اللغة الاجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغية





الاثنين 28 سبتمبر 2020 : الفيزياء – التاريخ





الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى





الأربعاء 30 سبتمبر 2020 : الكيمياء – الجغرافيا





الخميس 1 اكتوبر 2020 : الديناميكا – الجيولوجيا





السبت 3 أكتوبر 2020 : الفلسفة – التفاضل والتكامل





الاحد 3 أكتوبر 2020 : الاحياء – علم النفس - الاستاتيكا





وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.





أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.





وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالب/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالب/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالب/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".





وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.





واستطرد: "أن اكثر القضايا والشكاوى الواردة كانت من محافظة الجيزة بإجمالي 120 مخالفة يليها محافظة المنوفية بإجمالي 94 قضية، ثم محافظة القاهرة بـ84 قضية، وكانت أكثر القضايا تتعلق بحالات الغش عبر التليفون المحمول بإجمالي 450 قضية، ثم الغش والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإجمالي 41 قضية، وحيازة تليفون محمول 28 قضية.





وأوضح أنه تم توقيع عدة عقوبات على الطلاب المخالفين أثناء الامتحان، حيث تم إلغاء الامتحانات في جميع المواد ولمدة عامين متتاليين لعدد 85 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء الامتحانات في جميع المواد لمدة عام لعدد 214 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء امتحان 455 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول الامتحان بالدور الثاني.





ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحية والتقدير لكل من شارك في تنظيم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن شكل الدراسة في العام المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، معلنًا عن أن الوزارة ستقوم بتوفير العديد من المناهج الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة العام المقبل، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الاستجابة لدعوات الدروس الخصوصية مؤكدًا أنها لن تفيد أبنائهم.





ووجه وزير التربية والتعليم التهنئة لأوائل الثانوية العامة، هذا العام، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية في المستقبل بإذن الله.





كما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالبا/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.

وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.



