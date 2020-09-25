استمرار عمل القافلة الطبية لجامعة الأزهر بمستشفى نخل المركزى

واصلت القافلة الطبية التى تنظمها لجنة خمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر عملها فى مستشفى نخل المركزى محافظة شمال سيناء ، وذلك بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وتقديم العلاج اللازم بالمجان الى جانب إجراء العمليات الجراحية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور محمد حسن المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر .





وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن القافلة مستمرة لمدة 5 أيام متتالية بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وتقديم العلاج اللازم بالمجان علاوة على إجراء العمليات الجراحية فى مستشفى نخل المركزى ،وذلك بالاستفادة من الإمكانات المتاحة والموجودة فى المستشفى .وأشار الى أن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر فى مختلف التخصصات الطبية من والصيدلة والفنيين .ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد محمد محمود حسانين منسق القوافل الطبية، أن القافلة تضم 13 عيادة طبية متنوعة تشمل: الأمراض الباطنية ، طب وجراحة الأطفال ، طب وجراحة العيون ، طب وجراحة الفم والأسنان ، الجراحة العامة ، جراحة العظام ، جراحة المسالك البولية ، أمراض النساء والتوليد ، الأنف والأذن ، الأمراض الجلدية ، وفي تخصص الجهاز الهضمى يعمل بها 13 طبيبا من أعضاء هيئة التدريس الى جانب الصيادلة و 13 من هيئة التمريض وعدد من الفنيين.كما تضم القافلة معامل للفحوصات الطبية للدم والطفيليات وأشعة سونار والأشعة العادية والسونار ، وخلع وحشو الأسنان والكشف المبكر عن بعض الأمراض الى جانب التقيف الصحى وصيداية لصرف الدواء.وأضاف أنه تم من خلال القافلة خلال اليومين الماضيين الكشف على 905 أفراد من أهالى منطقة وسط سيناء واجراء الفحوصات الطبية لـ 71 فردا.