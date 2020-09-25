دراسة : ظهور أعراض كورونا لا يثبت إصابتك بالفيروس

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في الصحة العامة بإنجلترا، أن نصف الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا، مثل: الحمى والسعال المستمر قد لا يكونون مصابين بالفعل بالفيروس.
ونظر الباحثون المشرفون على الدراسة في بيانات ما يقرب من 1000 عامل رئيسي؛ حيث اعتقدوا أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد Covid-19 خلال الصيف بعد تعرضهم لأعراض المرض الأكثر شيوعًا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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واظهر الباحثون، ان 49 في المائة من المشاركين أظهروا نتائج سلبية للأجسام المضادة في دمائهم، وهي بروتينات تشير إلى إصابة الشخص بـ فيروس كورونا المستجد سابقًا.
وتابع الباحثون، ان أولئك الذين أصيبوا بالفعل بعدوى فيروس كورونا كان هناك أجزاء أخرى من الجهاز المناعي تقاوم الفيروس، مثل: الخلايا التائية، والتي لا يمكن اكتشافها بالاختبارات.
وأفاد الباحثون، أن الأجسام المضادة تتضاءل بمرور الوقت ومع مقاومتها لفيروس كورونا؛ حيث تشير النتائج إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يتقدمون للاختبار لا يحملون في الواقع الفيروس، مما قد يتسبب في مشاكل لأشهر الشتاء عندما تصبح نزلات البرد أكثر انتشارًا.
وشدد رؤساء الصحة على أنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذهاب إلى المستشفيات إذا ظهرت عليهم الأعراض، وقالت رانيا مولتشانداني عالمة الأوبئة الميدانية في PHE والمؤلف الرئيسي للدراسة انه اختبرنا أقل من ألف شخص ممن اعتقدوا أنهم مصابون بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 بسبب الأعراض المتوافقة.
وأضافت مولتشانداني، أن نصف الأشخاص الذين خضعوا للاختبار يفتقر إلى أي دليل على الإصابة بالعدوى وكانت نتائج الاختبارات سلبية لوجود الأجسام المضادة.
وأكدت مولتشانداني، أنه من المهم مراقبة النصائح الصحية الحكومية بما في ذلك التباعد الاجتماعي والنظافة الجيدة لليدين حتى لو اعتقدوا أنهم أصيبوا في الماضي.