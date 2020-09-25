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توك شو

مظاهرات سورية ضد الوجود العسكري الأمريكي التركي بريف القامشلي.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:20 م
مظاهرات بسوريا
مظاهرات بسوريا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها مظاهرات احتجاج في قرية بريف القامشلي السورية وذلك على تواجد القوات الأمريكية والتركية في البلاد.

يواصل سكان أرياف محافظة الحسكة السورية الخروج في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد التواجد الأمريكي والتركي غير الشرعي ودعم الفصائل والميليشيات المسلحة من الطرفين ومحاصرة الشعب السوري بما يسمى قانون "قيصر".

وتتوسع المظاهرات ضد تواجد الجيش الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة السورية بشكل يومي، وضد ممارسات تنظيم "قسد" والفصائل السورية المعارضة "التركمانية" وفرض العقوبات الأمريكية على الشعب السوري.

وكان المئات من سكان بلدة أبو ذويل والكيطة خرجوا بمظاهرة شعبية ضد التواجد الأمريكي والتركي ومدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، وتجمع السكان من جميع المكونات في وقفة احتجاجية ضد قانون "قيصر" الجائر على الشعب السوري وذلك أمام مبنى المركز الثقافي العربي بالمدينة.

وتتوسع المظاهرات ضد تواجد الجيش الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة السورية بشكل يومي، وضد ممارسات تنظيم "قسد" والفصائل السورية المعارضة "التركمانية" وفرض العقوبات الأمريكية على الشعب السوري.
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