خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية مصر من تداعيات كورونا

ساهم برنامج الاصلاح الاقتصادي في انقاذ مصر من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن مصر حققت معدلات إيجابية للنمو رغم جائحة فيروس كورونا.





وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يفوتني أن أشير بدون متاجرة أو ابتزاز إلى أننا لم نقصر في أداء واجبنا الإنساني إذاء 6 ملايين مهاجر ولاجيء بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الصعبة".





وتابع الرئيس السيسي:" مصر تستضيف المهاجرين على أرضها وبين شعبها ويتمتعون بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمصريين دون أي عون أو دعم من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التي يعلقونها على حقوق المهاجرين".





وأردف الرئيس السيسي:" الإصلاح الاقتصادي نجح في السيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى اقامة المشروعات القومية في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن وصياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاح عليهم".





وأضاف الرئيس السيسي:"التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبني العديد من المبادرات والبدء في تطبيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتلك الجهود لصون حق المواطن في عيش كريم ".





وقال علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى ووعى المواطن المصرى وإرادة الدولة والتخطيط الجيد ساهما في مواجهة تداعيات فيروس كرورنا.





وأضاف علي الادريسي لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، مؤكدا أهمية تزايد دعم الدولة القطاعات الاكثر تضررًا من فيروس كرورنا مثل قطاع السياحة وسوق الاوراق المالية والعمل على تقديم حزمة المساعدات والتسهيلات والحوافز لكافة القطاعات والافراد عن طريق الحكومة والبنك المركزي.













وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري من أقوى اقتصاديات العالم التي صمدت أمام تداعيات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي بحسب التقارير الدولية.





وأضاف سمير رؤوف لـ"صدى البلد"، أن معدلات النمو العالية التي شهدها الاقتصاد المصري والتي تجاوزت الـ 5% نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به مصر منذ 2016، ساهمت في مساندة مصر أمام تداعيات فيروس كورونا.





ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات احترازية على كافة المستويات للتعامل مع المشكلة بشكل غير مسبوق لأول مرة.





وقال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إنه لولا الإصلاح الاقتصادى التى قامت مصر به منذ أربعة أعوام ما استطعنا أن نواجه أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها.





وأضاف حسام الغايش لـ"صدى البلد"، أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى لن تكون بنفس حدة العديد من الاقتصاديات التى تعانى من تعثرات وأزمات اقتصادية من قبل أزمة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا ضغطت على الاقتصاد العالمي والمحلي.