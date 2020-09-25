ترشح لانتخابات النواب.. القصة الكاملة لطبيب كفر الشيخ فاقد بصره بسبب كورونا

فجر الدكتور محمود سامي قنيبر ، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا بمستشفى عزل بلطيم، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان ترشحه للانتخابات البرلمانية، وتقدم بأوراق ترشحه، أمس، إلى لجنة تلقي طلبات المرشحين بمحكمة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس المحكمة.





وحصل قنيبر، ابن قرية بقلولة التابعة لمركز الرياض بـ محافظة كفر الشيخ ، على رمز سماعة الطبيب، عقب ترشحه في انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية، والتي تضم مركزي سيدي سالم، والرياض.





الدكتور محمود سامي قنيبر، واحد من عظماء جيش مصر الأبيض، الذي فقد بصره نتيجة الإجهاد، أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم، لعلاج مرضى فيروس كورونا.





التحق الطبيب "محمود سامي بفريق العمل بــ الحجر الصحي بمستشفى العزل بمدينة بلطيم يوم الجمعة الموافق الأول من مايو الماضي وتعرض لوعكة صحية فجر السبت 9 مايو، إثر تعرضه إلى ارتفاع بضغط الدم وارتشاح رئوي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بها.





ووفقًا لأحد المستندات التي حصل عليها "صدى البلد"، فقد جرى توقيع الكشف الطبي على الطبيب المصاب بتاريخ اليوم، بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تبين أنه لا يبصر الضوء بالعينين وحدقة العينين متسعة ولا تتفاعل مع الضوء المباشر وغير المباشر وقاع العينين يوجد به ارتشاح بالعصب البصري بالعينين.





وكشفت مصادر طبية لـ"صدى البلد"، أن الطبيب المصاب تعرض إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.





مسحة كورونا .. سلبية





وتابع المصدر، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة، في حضور الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم نقله إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام.





بدء رحلة العلاج





استقبل المركز الطبي العالمي بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، الدكتور محمود سامي قنيبر، طبيب الحميات بمسستشفى بيلا بمحافظة كفر الشيخ؛ لاستكمال رحلة علاجه، وذلك عقب إصابته بفقدان البصر، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وخضع الطبيب البطل الدكتور محمود سامي قنيبر، للكشف والفحص الطبي من خلال أستاذ عصبية وأستاذ رمد وأستاذ روماتولوجي بالمركز الطبي العالمي، و قرروا بدء العلاج بالأوكسجين المضغوط، وجلسات فصل البلازما.





التفاصيل الكاملة للوعكة الصحية المفاجئة





وكان الطبيب محمود سامي، قد تعرض إلى ارتشاح رئوي وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي إلى 7/ 15 على مقياس جلاسكو، وفقدان بصره أثناء عمله ضمن فريق العمل بمستشفى بلطيم النموذجي.





وتعرض الطبيب محمود سامي إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت 9 مايو ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.





ونال الطبيب العناية الطبية اللازمة، داخل مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم استدعاء طبيب الرمد وطبيب نفسية وعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه.





وأجرى الأطباء له فحوصات عبارة عن أشعة رنين على المخ وأشعة مقطعية على الصدر بمستشفى كفر الشيخ العام وأشعة مقطعية على العين بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، ومتابعة الحالة من قبل استشاري الرمد بالمركز، وجرى نقل الطبيب المصاب إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام، وجرى نقله إلى المركز الطبي العالمي بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



