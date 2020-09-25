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أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي يتضامن مع فرنسا بعد الهجوم الإرهابي في باريس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، اليوم الجمعة، عن تضامنه الكامل مع فرنسا عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيدبو الساخرة الفرنسية في باريس.

وقال ميشيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هجوم طعن آخر أمام المبنى السابق لشارلي إيدبو.. كل أفكاري مع ضحايا هذا الحادث العنيف والجبان".

وأضاف: "الإرهاب لا مكان له على الأراضي الأوروبية.. تضامننا الكامل مع الشعب الفرنسي في هذه المحنة الجديدة".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أفادت بأن الشرطة الفرنسية، تمكنت من القبض على منفذي هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيدبو الفرنسية الساخرة في باريس، والتي نشرت صورًا مسيئة للنبي مطلع الشهر الجاري.

ونوهت الوكالة إلى أنه من غير الواضح حتى الآن السبب الحقيقي وراء الهجوم.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، توجه إلى وزارة الداخلية الفرنسية بإحدى ضواحي باريس لمتابعة تطورات الحادث بنفسه.

يذكر أن صحيفة شارلي إيبدو نشرت مطلع الشهر الجاري صورًا مسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم، عقب محاكمة أشخاص نفذوا هجومًا على مقر الصحيفة في عام 2015 وقتلوا خلال الهجوم 12 شخصًا.
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