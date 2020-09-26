آيات لحل المشاكل بين الزوجين ، كلما زادت تراكمات الحياة السلبية بين الزوجين دون محو آثارها، صعبت المسامحة والغفران، ولابد من تقديم المبادرة بالعتاب والمصارحة، قبل اتساع الفجوة بين الزوجين ، بيت الزوجية هو مكان الراحة والهمس والمناجاة ، لا الضرب ولا الصراخ ولا العويل.





آيات لحل المشاكل بين الزوجين





"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا".





ويقول الله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} والقاسم المشترك بين الرجل والمراة هو حسن العشرة.

قال الله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)» الأنبياء.

وقوله تعالى «واستعينوا بالصبر والصلاة».

والنبي يقول "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ونحن لا نعصي الله بطاعتنا لمخلوق آخر.





آيات لحل المشاكل بين الزوجين





قراءة سورة البقرة على الأقل كل ثلاثة أيام مرة.



- قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات صباحا ومساء والآيات الواردة فيها ذكر السحر والحسد.



- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على كوب ماء ثم يشرب كاملا، وتكرار هذا ثلاث مرات في اليوم في الصباح وبعد العصر وليلا.



- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على زيت الزيتون ويمسح به الجسد كاملا ما عدا أسفل القدمين صباحًا ومساء.



- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على ماء بارد من الثلاجة، ويخلط معه أوراق السدر ويغتسل منه، ويكرر الأمر ثلاث مرات في اليوم، ولمدة أسبوع أو أكثر حتى تزول الأعراض .



- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات

حقوق الزوجين





الحقوق المشتركة بين الزوجة والزوجة، كامنة في أربع كلمات وهم: "حق الزوجة في رجل ينفق وحسن العشرة، وحق الزوج في زوجة تسمع وتطيع، في حدود طاعة الله وقدرتها، وكذلك حسن العشرة وهو العامل المشترك بين الطرفين".





وعلى المرأة واجب عليها ألا تذيع سرًا لأهلها أو أقاربها عن حياتها الزوجية، ولها الحق شرعًا في منع الأهل من التدخل في شئون بيتها مع زوجها.





وفي حالة الوصول إلى مرحلة الشقاق بينها وبين زوجها، وهنا يكون التدخل من أهل الخبرة من كل طرف منهما، وعليهما الانصياع لقرار أهل الخبرة، ويقول الله- تعالى-: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا" ومن الكبائر أن يخرج الرجل أو المرأة سر بيتهما إلى الخارج.





معاملة النبي لأهله





النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - كان في خدمة أهله وكان يحلب شاته، ولا يوقظ زوجاته في الليل، مضيفا أن النبي لم يوقظ زوجاته إلا في ليلة واحدة في حياته، حين قال "ويل للعرب من شر قد اقترب" وطلب منهم الاستغفار.





المشاكل المادية





المشاكل المادية في الزواج ليست سببًا لفشله والتفكير في الانفصال، وكثيرا من الناس يعانون من قصور في الماديات ورغم ذلك لا يلجأون إلى الطلاق، ويجب على الزوجة حسن معاملة زوجها، مبينًا أنه عندما يرى ذلك منها يصير دافعًا له إلى تحسين مصادر دخله، ومن ثم يكون هناك استقرار أسري وأمان عائلي.





الذمة المالية





الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.



