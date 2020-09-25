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مترو مدريد يغرق في مياه الأمطار.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:26 م
مترو مدريد يغرق في
مترو مدريد يغرق في مياه الأمطار
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البهي عمرو
عرضت قناة " يوري نيوز" مقطع فيديو قصير يوضح أن مياه الأمطار غمرت محطات مترو مدريد.

وظهر فى الفيديو أن مياه الأمطار عالية للغاية، ولذلك وصلت لـ محطات المترو، وقامت بمليء المجري الخاص بسير المترو" القضبان".

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة الإسبانية مدريد في فيضانات غمرت مترو الأنفاق وعرقلت الحركة في بعض محطاته.

وتعيش أجزاء من المدينة الإسبانية حاليا إغلاقا جزئيا بعد أن سجلت السلطات الصحية في البلاد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وأعلنت إسبانيا عن أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأسابيع الثلاث الماضية، سجلت أكثر من ثلثها في منطقة مدريد. وبحسب الحصيلة الرسمية تسجل إسبانيا حوالي 640 ألف حالة مؤكدة و30495 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي.

وخضع نحو مليون من سكان مدريد ومحيطها مجددا اعتبارًا من الاثنين الماضى لتدابير صارمة على تنقلاتهم لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير الجديد في أعداد إصابات كوفيد-19 في العاصمة الإسبانية ومحيطها.


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