17 % نموا مستهدفا في قطاع النقل خلال خطة 20/2021

تستهدف الدولة رفع انتاج قطاع النقل خلال خطة 20/2021، إلى 462 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 394 مليار جنيه في عام 19/2020 بنسبة نمو 17٪، وكذلك بالأسعار الثابتة إلي حوالي 259 مليار جنيه في عام الخطة بالـمقارنة بنحو 249 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 4.1٪، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل ومحاوره الأساسية، كما ورد بالخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، حيث تستهدف رؤية مصر 2030 "توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على الـمستويين الإقليمي والدولي".





وتتمثّل الـمحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع في الآتي: تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، والتركيز على النقل متعدّد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، إلى جانب تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقليّات وتخفيف العبء عن شبكة الطرق، تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع.





وتابع التقرير :"علاوة على إعادة الهيكلة الـمالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الـموارد البشرية بما يكفُل الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري لتأثيره الإيجابي القوي على تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل.

فضلًا عن توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع.