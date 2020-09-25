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برلمان

برلماني: إصدار قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية يضمن للحكومة حقها الضريبي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:36 م
المعاملات الإلكترونية
المعاملات الإلكترونية
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عبد الرحمن سرحان
أكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية، لاسيما وأن أغلبية المعاملات حاليًا حول العالم تعمل إلكترونيًا.

وأشار "نظير"، لـ "صدى البلد"، إلى أن الحكومة كانت لديها اتجاه لإعداد تشريع من شأنها تنظيم تلك المعاملات، بحيث تتم في إطار قانوني، إضافة إلى استفادة الدولة وحصولها على حقها الضريبي من تلك المعاملات.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن القانون ذو أهمية كبيرة، ولابد من اتخاذ خطوات جادة تجاه هذا الملف، لتحقيق عائد للدولة من خلاله، إلى جانب الوقوف بوجه الممارسات غير المنضبطة عى تلك المواقع.

وتابع النائب: "الرئيس والحكومة تحدثوا في أكثر من مرة حول المعاملات الإلكترونية وضرورة تقنين أوضاعها، لذلك، قد تشهد الفترة المقبلة تشريعًا جديدًا لتنظيم المعاملات الإلكترونية".

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، انعقاد جلساته مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
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