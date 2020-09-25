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أخبار البلد

أخبار السوشيال.. ميدو: كومان ذبحني ولا أقارن نفسى بـ ميسي.. وأحمد مكى بلوك جديد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

ميدو: كومان ذبحني وطلب رحيلي.. ولا أقارن نفسي بميسي.. شاهد

نشر احمد حسام ميدو تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

ركز في اللي أنت بتعمله.. حسنى شتا يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

وجة الفنان حسنى شتا رسالة لـ متابعية  ونشر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد


شارك الفنان احمد مكى جمهورة بـ صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق مكى على الصورة قائلا " صباح الخير ... جمعه مباركه ".

منة فضالي تشارك متابعيها بصور جديدة.. والجمهور: نورتي إسكندرية


نشرت الفنانة منة فضالي عدة صورة جديده لها من اسكندرية وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " . 


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