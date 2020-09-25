أخبار السوشيال.. ميدو: كومان ذبحني ولا أقارن نفسى بـ ميسي.. وأحمد مكى بلوك جديد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
ميدو: كومان ذبحني وطلب رحيلي.. ولا أقارن نفسي بميسي.. شاهد
نشر احمد حسام ميدو تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
ركز في اللي أنت بتعمله.. حسنى شتا يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد
وجة الفنان حسنى شتا رسالة لـ متابعية ونشر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد
شارك الفنان احمد مكى جمهورة بـ صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق مكى على الصورة قائلا " صباح الخير ... جمعه مباركه ".
منة فضالي تشارك متابعيها بصور جديدة.. والجمهور: نورتي إسكندرية
نشرت الفنانة منة فضالي عدة صورة جديده لها من اسكندرية وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " .
ميدو: كومان ذبحني وطلب رحيلي.. ولا أقارن نفسي بميسي.. شاهد
نشر احمد حسام ميدو تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
ركز في اللي أنت بتعمله.. حسنى شتا يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد
وجة الفنان حسنى شتا رسالة لـ متابعية ونشر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد
شارك الفنان احمد مكى جمهورة بـ صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق مكى على الصورة قائلا " صباح الخير ... جمعه مباركه ".
منة فضالي تشارك متابعيها بصور جديدة.. والجمهور: نورتي إسكندرية
نشرت الفنانة منة فضالي عدة صورة جديده لها من اسكندرية وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " .