أخبار السوشيال.. ميدو: كومان ذبحني ولا أقارن نفسى بـ ميسي.. وأحمد مكى بلوك جديد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نشر احمد حسام ميدو تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".وجة الفنان حسنى شتا رسالة لـ متابعية ونشر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".شارك الفنان احمد مكى جمهورة بـ صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق مكى على الصورة قائلا " صباح الخير ... جمعه مباركه ".نشرت الفنانة منة فضالي عدة صورة جديده لها من اسكندرية وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " .