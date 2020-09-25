10 % انخفاض في صناعة الطوب والزجاج والأسمنت.. تفاصيل

انخفض الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) بنحو 10.1٪ ، مسجلا 70.0% خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 77.9%.





جاء ذلك وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو2020 ،والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء .





وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء السبب في هذا الانخفاض، إلى تراجع الطلب علي منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2013/2012).





وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الورق ومنتجاته 64.1% خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 66.4% بنسبة انخفاض قدرها 3.5% وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار اقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.