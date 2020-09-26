AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطع المياه 7 ساعات في دمياط.. اعرف المناطق والمواعيد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة كفر سعد وقرية السنانية، وضعفها عن  مركز ومدينة كفر البطيخ ومدينة رأس البر  وذلك يوم غدا السبت الموافق 26/9/2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم. 

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرأ لقيامها بأعمال تعديل الخطوط المتعارضه مع خط طرد ١٠٠٠مم من  التوسعات الجديده لمحطه مياه كفر سليمان تمهيدا للبدء فى  تجارب التشغيل لحين الانتهاء من الأعمال.

أقرأ أيضا:

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

ضعف المياه وانقطاعها 6 ساعات "يومين" بالوليدية ومنقباد‎ بأسيوط

تعرف على أهم مناطق انقطاع وضعف المياه بالقاهرة والجيزة ومواعيدها

انقطاع وضعف المياه بـــ17 منطقة فى العاصمة مساء اليوم.. والأسباب تحويل الخطوط ببعض المناطق.. الصيانة السنوية للمحطات

شركة مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة 20 ساعة غدا

قطع المياه عن الجيزة 12 ساعة.. اعرف المناطق والمواعيد

ترشيحاتنا

رقصت من الفرحة.. عم فتاة الدقهلية يروي تفاصيل إلقاء القبض على الجاني.. فيديو

مفارقة غريبة.. زوجة حسن البنا ليست كباقي زوجات أعضاء الجماعة الإرهابية

أذكار النوم وسورة الملك .. 10 أسباب تجعلك تداوم عليها

كانت حاسة إنها هتموت| ابنة رجاء الجداوي تحكي تفاصيل جديدة عن آخر أيام والدتها

تأجيل حفل عمرو دياب في السعودية

حموت وأفضل في منصبي.. الجنايني يكشف حقيقة ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة مستقبلا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد