قطع المياه 7 ساعات في دمياط.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة كفر سعد وقرية السنانية، وضعفها عن مركز ومدينة كفر البطيخ ومدينة رأس البر وذلك يوم غدا السبت الموافق 26/9/2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم.





وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرأ لقيامها بأعمال تعديل الخطوط المتعارضه مع خط طرد ١٠٠٠مم من التوسعات الجديده لمحطه مياه كفر سليمان تمهيدا للبدء فى تجارب التشغيل لحين الانتهاء من الأعمال.





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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.