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بالكاجوال.. نادية الجندي تشعل السوشيال ميديا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت نجمة الجماهير، الفنانة نادية الجندي صورا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة كاجوال، ودائما ما تشارك متابعيها على إنستجرام أحدث الصور والفيديوهات. 


وتتألق نادية الجندي بملابس أنيقة تلائمها تتنوع بين الاستايلات فتختار الكاجوال والسهرة وتنسق الأحذية المناسبة لكل إطلالة. 

وظهرت نادية الجندي بملابس كاجوال حيث إرتدت شيميز أبيض وبنطلون أسود وحزاما أسود وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة. 

ولم تتكلف نادية الجندي في اقتناء الاكسسوارات واكتفت بأسورة يد وقرط رقيق لإكمال إطلالتها الساحرة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. 

ولا تتكلف نادية الجندي في وضع الميك اب بل تختار الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية مع ألوان مناسبة من أحمر الشفاه. 

وعلقت الفنانة زينة على الصورة قائلة " حلوة لانك فيها " ، وعلق أحد المتابعين قائلا " الملكة "، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..

ويذكر أن احدث أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نبيلة عبيد وهالة فاخر وبيومي فؤاد ومي الغيطي وخالد أنور. 



بالكاجوال.. نادية الجندي تشعل السوشيال ميديا
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