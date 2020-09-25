مش عايز شغل عوالم.. رد صادم من والد فنانة عندما علم بغنائها دون إخباره





وتابعت حسين خلال حوارها مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر "صدى البلد"، أنها استمرت فى حضور بروفات التمثيل، بالرغم من الضرب الذي تعرضت له على يد والدتها، لافتة إلى أنه فى فترة الخمسينيات لم تكن هناك تليفزيونات وعدد المسارح قليل للغاية.





وأضافت رجاء حسين، أنها شاركت فى المسرحية التى كانت تحضر بروفاتها في المدرسة، حيث تعرضت البنت التى كانت ستؤدى الدور الرئيسى إلى كسر فى الساق، فذهبت للقائم على المسرحية وأكدت له أنها تستطيع القيام بتمثيل الدور، معقبة: "كنت حافظة الدور زى البغبغان ومكنتش فاهمة إيه علاقتى الشخصية اللى بقدمها بالشخصيات الأخرى".





وأوضحت الفنانة رجاء حسين، أن والدها كان موظفا ويتنقل من محافظة إلى أخرى وتم نقله من طنطا إلى محافظة الفيوم، ولكنها فضلت الانتقال إلى شبرا الخيمة هي وأسرتها لتتمكن من التمثيل، لافتة إلى أنها فى شبرا حضرت فرحا لقريبة صديقتها وأخذت تغنى فى الفرح وكان حاضرا الفنان والكاتب يوسف عوف، الذى كان يقدم حينها ساعة لقلبك وأعجب بصوتها فى الغناء ونقلها للغناء فى الإذاعة.





وتابعت بعد الذهاب والغناء فى الإذاعة، أخبرت والدها بأنها تغنى فرد عليها قائلا: "شغل العوالم دا مش عايزه".

قالت الفنانة رجاء حسين إنها تعلمت التمثيل بمدرسة طنطا الثانوية، لافتة إلى أنها حضرت بروفة بمسرح المدرسة، وسرقها الوقت، وذهبت إلى البيت متأخرة، معقبة: "كلت علقة بالشبشب من أمى ما كلهاش حرامى فى مولد".