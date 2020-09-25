الحفاظ على الرقعة الزراعية| وكيل إسكان النواب يكشف فوائد التوسع الافقى

قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن التوسع الافقى والرأسى له فوائد عديدة وخاصة فى القرى المصرية، لافتًا إلى أن من أبرز فوائده هو الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد "الحصى" لـ"صدى البلد"، أن توجه الدولة لوضع اشتراطات للقرى بالنسبة للتوسع الافقى والراسي امر جيد جدا، مشيرًا الى أن هناك العديد من المواطنين
فى هذه القرى يقومون ببناء عقار مكون من طابقين فقط ويتجهون لبناء آخر وذلك يستهلك مساحات اكبر من البقعة الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن حال استخراج رخصة للمبنى يكون المواطن قد حصل على شهادة ميلاد جديدة يستطيع أن يستعملها امام جميع مؤسسات الدولة سواء الضرائب والمرافق وغيرها.
دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين لسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.
وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى".
وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ملف طلبات التصالح أعطى انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن لذلك، والذى يخدمه أيضا فى المقام الأول.
وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح.
وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقى أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم.