الحفاظ على الرقعة الزراعية| وكيل إسكان النواب يكشف فوائد التوسع الافقى

عضو إسكان النواب: مد مهلة التصالح ذكاء من الحكومة.. وأتوقع شهرا آخر بعد أكتوبر لهذا السبب

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن حال استخراج رخصة للمبنى يكون المواطن قد حصل على شهادة ميلاد جديدة يستطيع أن يستعملها امام جميع مؤسسات الدولة سواء الضرائب والمرافق وغيرها.

دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين لسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين .





وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى ".





وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين .