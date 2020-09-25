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محافظات

هدوء يسود شوارع وميادين المنيا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:26 م
هدوء يسود شوارع وميادين
هدوء يسود شوارع وميادين المنيا
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ايمن رياض
ساد الهدوء شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة المنيا ولم يظهر أي تجاوب من أهالي المحافظة لدعوات التظاهر والخروج التي أطلقها بعض رموز الجماعة الارهابية تحت مسمي "جمعة الغضب الجديدة".

وشهدت منطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا والتي كانت تعد منطقة تواجد ونفوذ الإخوان سابقا من خلال تواجد مسجدي الرحمن التابع للجماعة الإسلامية ومسجد عمر بن الخطاب والذي كان معقل جماعة الإخوان  الإرهابية هدوء واستقرار الحياة بصورة طبيعية 

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حيث تفرغ المواطنون بعد أداء صلاة الجمعة لقضاء وشراء احتياجاتهم.

وأكدت غرفة العمليات بمحافظة المنيا عدم تلقي الغرفة أية بلاغات أو أشارات بوجود تظاهرات أو تجمعات بأية مدينة أو منطقة بمراكز المحافظة التسع.

 وأشار المسئولون بالغرفة إلي أن الشعب أصبح لا يلتفت إلي ما تقوم به القنوات التابعة للإخوان بالخارج بإعلانه أو أذاعته مشيرا إلي استقرار الأمور والأوضاع بالشارع المنياوي.
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