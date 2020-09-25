بجانب الحب.. 5 صفات يتمناها الرجل في شريكة حياته

وكشفًا لما قدمه موقع "medium" إليكم أبرز 5 صفات يفضلها الرجل في شريكة حياته....

الرقة والشعور بالعطاء هي قدرة كبيرة يحتاج لها الكثير منا ليظل رحيمًا ولطيفًا ومليئًا بالتعاطف، وتنتج عن التواجد ببيئة يشعر فيها جميع الحاضرين بالقدرة على أن يكونوا أكثر راحة وصدقًا وأصالة.

الرقة والشعور بالعطاء هي قدرة كبيرة يحتاج لها الكثير منا ليظل رحيمًا ولطيفًا ومليئًا بالتعاطف، وتنتج عن التواجد ببيئة يشعر فيها جميع الحاضرين بالقدرة على أن يكونوا أكثر راحة وصدقًا وأصالة.

- الإستماع إليك عند الحاجة

- الاحترام المتبادل

- الدفاع عن شريك حياتك

أعتقد أن أحد أكبر عوامل عدم الأمان التي يتعين على الناس التغلب عليها هو الاعتقاد بأنهم لا يستحقون

، أو الدفاع عن الحب، والخوف من المستقبل، فالجميع لديه جانب حساس يحتاج فيه إلى الشعور بالعطف والقوة الذى يستمدها من الشريك الآخر.