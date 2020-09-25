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مرأة

بجانب الحب.. 5 صفات يتمناها الرجل في شريكة حياته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:33 م
5 صفات يتمناها الرجل
5 صفات يتمناها الرجل في شريكة حياته
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نهى هجرس
يعتقد الكثير من الرجال بأنهم يعلمون ماذا يريدون من شريكة حياتهم، والصفات التى يفضلها كل رجل، ولكن مع التقدم في السن، واختلاف الاحتياجات الشخصية يصبح تواجد بعض الصفات العامة مثل الطمأنينة والراحة ضرورة عند الجميع.

وكشفًا لما قدمه موقع "medium" إليكم أبرز 5 صفات يفضلها الرجل في شريكة حياته....


- شخص عطاء
الرقة والشعور بالعطاء هي قدرة كبيرة يحتاج لها الكثير منا ليظل رحيمًا ولطيفًا ومليئًا بالتعاطف، وتنتج عن التواجد ببيئة يشعر فيها جميع الحاضرين بالقدرة على أن يكونوا أكثر راحة وصدقًا وأصالة.

- الإستماع إليك عند الحاجة
ليس الرجال فقط، فمعظم الأشخاص تحتاج إلى الشعور بالراحة والاطمئنان، وينتج ذلك عند التحدث مع الآخر، والتخلص من الشعور بالضيق، والاستماع إلى آراء الآخرين مما يدفعك للأمام.

- الاحترام المتبادل
الاحترام يجعل من الممكن تقدير الاختلافات بينك وبين شريكك دون حكم أو سخرية، وعندما يشعر الرجل بـ الاحترام ، يكون في وضع مثالي يمنحه لشريكه لأنه يعلم أن قيادته وآراءه تحظى بالتقدير، مما يؤدي إلى الرغبة في إعطاء أكبر قدر ممكن من نفسه ووقته للشعور بالأمان.

- الدفاع عن شريك حياتك
أعتقد أن أحد أكبر عوامل عدم الأمان التي يتعين على الناس التغلب عليها هو الاعتقاد بأنهم لا يستحقون الحب، أو الدفاع عن الحب، والخوف من المستقبل، فالجميع لديه جانب حساس يحتاج فيه إلى الشعور بالعطف والقوة الذى يستمدها من الشريك الآخر.
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