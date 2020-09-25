التعادل يحسم مواجهة حرس الحدود وطلائع الجيش بالدوري المصري

لجأ الحكم الي تقنية الفيديو لحسم الجدل في وجود ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش نتيجة لمسة يد على مدافع حرس الحدود ولم يتم احتسابها في الدقيقة 70 من عمر اللقاء .





وفي الدقيقة 79 استعان الحكم بتقنية الفيديو لتتأكد من وجود ركلة جزاء لصالح حرس الحدود بعد عرقلة لأنطوني لوكاسا داخل منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 90 سجل فريق حرس الحدود هدف ولكن الحكم الغاه بسبب وجود لصالح طلائع الجيش قبل الهدف





وبدأ طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من : "أحمد السعدنى، محمد عبد الفتاح، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحي فيليكس، حسن مجدى، نانا أنتوى، محمد أسامة، مصطفى جمال، عبد اللطيف جريندو، وتوني لوكاسا".





بينما بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل كالتالي : "محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".





ووبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري ويبقي حرس الحدود في المركز ال15 برصيد 30 نقطة