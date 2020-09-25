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تعليم

إعلام القاهرة تستقبل ملفات الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:16 م
كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة
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أحمد علام

اعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، عن بدء استلام الملفات للطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27-9-2020 على النحو التالي :


 

الأحد الموافق 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف  (ج)


الأثنين الموافق 28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)


الثلاثاء الموافق 29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)


الأربعاء الموافق 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)

 

علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2 :30 بعد الظهر


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وجاءت المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين بكلية الإعلام  جامعة القاهرة على النحو التالي :

 

-       أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر حديثة 2020


أصل شهادة الثانوية العامة


-       خطاب ترشيح الطالب للقبول بالكلية


عدد (8) صور شخصية حديثة مقاس 4×6

 

أستمارة أثنين جند أو سبعة جند للطلاب الذكور فقط

 

الاستمارة الدالة على  نجاح الطالب في امتحان القدرات

 

 

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