إعلام القاهرة تستقبل ملفات الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد

اعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، عن بدء استلام الملفات للطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27-9-2020 على النحو التالي :





الأحد الموافق 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف (ج)





الأثنين الموافق 28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)





الثلاثاء الموافق 29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)





الأربعاء الموافق 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)

علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2 :30 بعد الظهر





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وجاءت المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين بكلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :

- أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر حديثة 2020





أصل شهادة الثانوية العامة





- خطاب ترشيح الطالب للقبول بالكلية





عدد (8) صور شخصية حديثة مقاس 4×6

أستمارة أثنين جند أو سبعة جند للطلاب الذكور فقط

الاستمارة الدالة على نجاح الطالب في امتحان القدرات