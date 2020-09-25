قافلة "البحوث الإسلامية" إلى أسوان تواصل أنشطتها وتعقد لقاءات توعوية

واصلت القافلة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة أسوان أنشطتها، حيث قام أعضاء القافلة بزيارات مجتمعية ومنها زيارة الكنيسة الكاتدرائية بأسوان، والتقت مع الأنبا هيدرا- راعي الكنيسة- ورجال الكنيسة، وذلك في إطار اهتمام المجمع بالتواصل المجتمعي والتعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية السليمة؛ ليعيش الناس متحابين مترابطين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.



