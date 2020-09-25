ألسن عين شمس: سنطبق امتحانات البابل شيت في المقررات الموضوعية.. والامتحانات الإلكترونية محتاجة بنية غير متوفرة

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس إن الكلية الألسن تستعين حاليا بالتعليم الهجين بعد قرارات المجلس الأعلي للتعليم العالي في الفصل الدراسي الجديد.





وأضافت أنه تم تنظيم الجداول بحضور الطلاب داخل الحرم الجامعي ثلاثة أيام فقط بينما تجري محاضرات ثلاثة أيام من المنزل عن طريق التعليم عن بعد.





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وأوضحت في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " أن كلية الألسن انفردت بمنصة إلكترونية خاصة بها رفعت من خلالها المناهج التعليمية بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عبر الإنترنت لكيفية التعامل مع المنصات الإلكترونية ورفع المناهج من خلالها وذلك وفقا لمقايس الجودة والتي تعامل معها حوالي65 % من أعضاء هيئة التدريس مشيرة إلى استكمال التدريبات الي بداية العام الدراسي الجديد لنصلإ لي 100 %من تدريب جميع الأعضاء.





وأكدت " رشاد" أن انعقاد الامتحانات الإلكترونية بشكل كامل يحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية عالية الجودة غير متوفرة الآن داخل الجامعات الحكومية، ولكن تم اتخاذ إجراءات كمدخل إلكتروني للوصول إلى امتحان إلكتروني مناسب في ظل تلك الجائحة التي نمر بها عن طريق توفير بنوك أسئلة بما يفوق 121 ألف سؤال للطلبة والعمل علي توفير امتحانات"البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني، موضحا أهميتها لطلاب الأقاليم وتخليق التباعد الاجتماعي، حيث أن امتحانات " البابل شيت" للمقررات الموضوعية التي تتناسب معها وليس لجميع المواد.









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