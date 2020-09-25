AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ألسن عين شمس: سنطبق امتحانات البابل شيت في المقررات الموضوعية.. والامتحانات الإلكترونية محتاجة بنية غير متوفرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:00 م
كلية الالسن بجامعة
كلية الالسن بجامعة القاهرة
Advertisements
قســــم التعليـــــم
قالت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس إن الكلية الألسن تستعين حاليا بالتعليم الهجين بعد قرارات المجلس الأعلي للتعليم العالي في الفصل الدراسي الجديد.

وأضافت أنه تم تنظيم الجداول بحضور الطلاب داخل الحرم الجامعي ثلاثة أيام فقط بينما تجري محاضرات ثلاثة أيام من المنزل عن طريق التعليم عن بعد.

اقرأ أيضا |

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " أن كلية الألسن انفردت بمنصة إلكترونية خاصة بها رفعت من خلالها المناهج التعليمية بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عبر الإنترنت لكيفية التعامل مع المنصات الإلكترونية ورفع المناهج من خلالها وذلك وفقا لمقايس الجودة والتي تعامل معها حوالي65 % من أعضاء هيئة التدريس مشيرة إلى استكمال التدريبات الي بداية العام الدراسي الجديد لنصلإلي 100%من تدريب جميع الأعضاء. 

وأكدت " رشاد" أن انعقاد الامتحانات الإلكترونية بشكل كامل يحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية عالية الجودة غير متوفرة الآن داخل الجامعات الحكومية، ولكن تم اتخاذ إجراءات كمدخل إلكتروني للوصول إلى امتحان إلكتروني مناسب في ظل تلك الجائحة التي نمر بها  عن طريق توفير بنوك أسئلة بما يفوق 121 ألف سؤال للطلبة والعمل علي توفير امتحانات"البابل شيت"  والتصحيح الإلكتروني، موضحا أهميتها لطلاب الأقاليم وتخليق التباعد الاجتماعي، حيث أن امتحانات " البابل شيت" للمقررات الموضوعية التي تتناسب معها وليس لجميع المواد.



وأضافت عميد السن أن الكتب الإلكترونية بدأت فقط في الكليات كثيفة الأعداد أما كلية الألسن أنشأت مكاتب إلكترونية للأقسام الخاصة بها تحتوي علي مراجع إلكترونية وليس مقررات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد ألسن عين شمس تشارك في مؤتمر تعليم اللغة الصينية

اللغة الصينية بـ ألسن عين شمس أقدم وأعرق الأقسام بإفريقيا

جامعة عين شمس في أسبوع.. كلية الالسن تعلن تفاصيل برامج الساعات المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.. فتح باب التسجيل بفعاليات التدريب الميداني.. وتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية طب جلوبال

للتخلفات.. هندسة القاهرة تعلن جدول امتحانات دور سبتمبر

عميد دار علوم: الكلية قادرة على استقبال أكبر عدد من الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

بعد انطلاق الجامعات الأهلية الجديدة.. عميد ألسن: نسعى للتميز لمواكبة الجامعات الخاصة والتطور التكنولوجي

ترشيحاتنا

مقابل 2 مليون دولار.. الزمالك يفاوض ريتشموند بواكي لاعب يوفنتوس السابق

شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

رغم الخلاف.. أردوغان يسترضي ماكرون من أجل صفقة عسكرية

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

مطرانية الجيزة تنفي خروج تظاهرات من أي كنيسة

AdvertisementS

استجابة لمطالب الأهالي| تدخل عاجل من النائب محمد أبو العينين لحل مشاكل شارع المحطة بالجيزة

مطرانية الجيزة تنفي خروج تظاهرات من أي كنيسة

الوكالة الفرنسية تفضح الفيديوهات المفبركة للتظاهرات في مصر

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

مصدر أمني: ضبط 4 أشخاص حاولوا إثارة الشغب في الأقصر بالمولوتوف

تعرف على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

فتنة رياضية.. ننشر نص شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة