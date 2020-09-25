حل الدولتين.. اجتماع وزاري لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية

عرضت قناة «الغد» تقريرا حول السلام بين إسرائيل وفلسطين، حيث أن وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا إجتمعوا في عمان بالإضافة إلى مبعوثة الإتحاد الأوروبي للسلام لإعادة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.





وأشار التقرير إلى أن الإجتماع أدي إلى فكرة حل الدولتين حيث أكد سامح شكرة وزير الخارجية أن مصر تعمل للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مضيفا أنه يجب أن يستمر التواصل مع القيادة الفلسطينية للتواصل إلى تسوية شاملة.





و من جانبه أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أهمية حل الدولتين، قائلا "السلام الشامل خيار استراتيجي للجميع و الجميعلا متفق على حل الدولتين كأساس للسلام في المنطقة".





بينما صرح وزير خارجية فرنسا «جان إيف لودريان» أنه يري أن تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول إلى قرار نهائي.





وأضافت «الغد» أن الإجتماع الوزاري ركز على تبادل وجهات النظرحول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط و تبعاته، بالإضافة إلى توجيه دعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة و عادلة للقضية الفلسطينية على مبدأ حل الدولتين