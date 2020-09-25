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تعليم

آداب عين شمس: لدينا بنوك أسئلة لامتحانات العام الدراسي الجديد.. والاختبارات الإلكترونية مش جديدة علينا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:01 م
كلية الآداب
كلية الآداب
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قســــم التعليـــــم
قالت الدكتور حنان وكيل شئون كلية الآداب جامعة عين شمس إن الامتحانات الإلكترونية تحفظ حقوق الطلاب وذلك لمنع دخول الأيدي البشرية بالتصحيح والمراجعة مشيرة إلى أن الامتحانات الإلكترونية تشمل جميع أجزاء المقررات التعليمية علي عكس الامتحانات المقالي التي تشمل أجزاء معينة والتي لا تؤهل الطالب لسوق العمل. 

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وأوضحت في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن كلية الآداب استعدت لتجهيز بنوك الأسئلة لامتحانات العام الجديد وأن الكلية مدربة علي الامتحانات الإلكترونية مؤكدة أنه لا زيادة بالمشروبات الجامعية وأن تلك الزيادة خاصة بالكتب الإلكترونية.

وأكدت "كامل" أن نظام الامتحانات الإلكترونية ليس نظاما مستجدا داخل الجامعة ولكن تعمل به كلية الآداب منذ ثمان سنوات للمواد النظرية حيث يشمل الامتحان أسئلة الاختيار من المتعدد واختيار الإجابة الصحيحة والتصحيح يتم إلكترونيا.


وأضافت" وكيل شئون الكلية" أن الكلية وفرت الكتب من خلال أسطوانات مدمجة بدل من المطبوعات بسعر 30 جنيها للمادة بعد أن كان الطالب يدفع أكثر من 80جنيه بالكتاب الواحد  لمنع استغلال المكاتب الخارجية.
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