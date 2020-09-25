آداب عين شمس: لدينا بنوك أسئلة لامتحانات العام الدراسي الجديد.. والاختبارات الإلكترونية مش جديدة علينا

قالت الدكتور حنان وكيل شئون كلية الآداب جامعة عين شمس إن الامتحانات الإلكترونية تحفظ حقوق الطلاب وذلك لمنع دخول الأيدي البشرية بالتصحيح والمراجعة مشيرة إلى أن الامتحانات الإلكترونية تشمل جميع أجزاء المقررات التعليمية علي عكس الامتحانات المقالي التي تشمل أجزاء معينة والتي لا تؤهل الطالب لسوق العمل.
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وأكدت "كامل" أن نظام الامتحانات الإلكترونية ليس نظاما مستجدا داخل الجامعة ولكن تعمل به كلية الآداب منذ ثمان سنوات للمواد النظرية حيث يشمل الامتحان أسئلة الاختيار من المتعدد واختيار الإجابة الصحيحة والتصحيح يتم إلكترونيا.
وأضافت" وكيل شئون الكلية" أن الكلية وفرت الكتب من خلال أسطوانات مدمجة بدل من المطبوعات بسعر 30 جنيها للمادة بعد أن كان الطالب يدفع أكثر من 80جنيه بالكتاب الواحد لمنع استغلال المكاتب الخارجية.