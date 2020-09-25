أبو طالب العيسوي ينضم للجهاز الفني للإسماعيلي

وأكدت مصادر خاصة لصدى البلد أنه تم تعيين أبو طالب العيسوي في منصب المدرب العام للفريق في الجهاز الفني الجديد بقيادة ريكاردو وخلفا لحمص.

وأكد أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق أن فريق الدراويش بقيادة البرازيلي ريكاردو فى خطر مناشدا فى الوقت ذاته محافظ الإسماعيلية ضرورة التدخل لإنقاذ النادي.

كان فريق الإسماعيلي بقيادة البرازيلي ريكاردو تلقى خسارة مساء أمس امام نظيره فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة ال29 من الدوري الممتاز.

احرز أهداف بيراميدز طارق طه ومحمد فاروق ونبيل عماد في الدقائق 87.66.27 على التوالي وسجل هدف الإسماعيلى الوحيد محمد مخلوف في الدقيقة 90.

قال أسامة خليل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: الاسماعيلي في خطر؟ فريق بلا روح داخل نادي تحول الي مبكي لعشاقه؟.

أضاف: جماهيرك تسألنا اين نحن فضميري لم يعد يتقبل خسائرك؟ مطلوب تدخل فوري من محافظها؟ الاسماعيلي من ينقذه سوي أبنائه فمن يسمح لهم؟.