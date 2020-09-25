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رياضة

أشهر إذاعة إسبانية تبرز تصريحات "ميدو" ضد مدرب برشلونة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:13 م
ميدو وكومان
ميدو وكومان
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إسماعيل محمود
أبرزت إذاعة "راديو كوبيه" إحدى أشهر الإذاعات الإسبانية، تصريحات أحمد حسام ميدو مهاجم المنتخب المصري السابق، ضد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة.

وهاجم ميدو نظيره كومان بعد تصريحات ميسي المهاجمة لإدارة الفريق الكتالوني قائلًا: "اريد ان ارى رد فعل كومان على تصريحات ميسي بشأن سواريز..كومان ذبحني وطلب رحيلي من اياكس عندما قلت رأيي في الاعلام في امور تخص الفريق رغم ان عمري كان ١٨ عاما!!"

وأضاف: "اكيد لا اقارن نفسي بميسي لكن موقف اليوم سيؤكد لي اشياء كثيرة تمنيت ان يثبتها لي الزمن!".

وأبرزت الإذاعة الإسبانية الشهيرة تصريحات ميدو، مع نشر صورة تجمعه بمدرب برشلونة الحالي.

يذكر أن ميسي انتقد إدارة برشلونة بعد رحيل صديقه الأوروجواياني لويس سواريز من صفوف الفريق.
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