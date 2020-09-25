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برلمان

عمرو السنباطى: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة ودعم الدولة واجب علينا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:20 م
عمرو السنباطي المرشح
عمرو السنباطي المرشح لانتخابات مجلس النواب
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انطلقت اليوم حملة دعم عمرو السنباطي، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة ، رقم ٢ ، رمز الكتاب 
 
يذكر  ان السنباطي الذي يخوض الإنتخابات تحت شعار "خبرات تبني المستقبل"، شغل على مدار ٢٥ عاما مناصب قيادية عديدة في مجال إدارة الشركات والأندية الرياضية .

ووجه السنباطي كلمة في الفيديو الرسمي للحملة الرسمية أعلن خلالها ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب، ووجه التحية لكل أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة ، كما توجه بالشكر لكل قيادات حزب مستقبل وطن على ثقتهم وتعهد بأنه سوف يكون عند حسن ظن الجميع .

وأضاف" أن مصر يحدث فيها حاليًا نهضة غير مسبوقة على جميع المستويات وبالتالي وجب علينا المشاركة الأن ودعم جهود الدولة والقيادة السياسية، وهناك الكثير من أهل مصر الجديدة يعرفني باعتباري أحد أبنائها أبًا عن جد هوطبعًا أهلي في مدينة نصر التي بدأت بها أهم مرحلة في حياتي ."

جدير بالذكر ان المرحلة الثانية من الانتخابات سوف تجرى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وفي الداخل 7،8، نوفمبر 2020.

وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، على أن تجرى  الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل أيام، 7، 8، ديسمبر.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

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