محمد نور ينتهي من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودي احتفالا بالعيد الوطني

انتهي المطرب محمد نور من تصوير أحدث أغانيه باللهجة الخليجية بعنوان "مواعيد العمر" وقام بتصويرها علي طريقة الفيديو كليب ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.





ويعتبر هذه المره الاولي الذي يقوم فيها "نور" بالغناء باللهجه الخليجيه وقد قام بهذا العمل واهدائه للشعب السعودي احتفالا معهم بالعيد الوطني.





"مواعيد العمر" من كلمات الامير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز و توزيع محمد شفيق وماستر وهندسه صوتيه ياسر انور واشراف فني محمد علام ووليد توفيق واداره اعمال ميرا امير واخراج بتول عرفه .





وقد قام نور مؤخرا بطرح احدث اعماله "جاني في ملعبي" الذي حققت ولاقت نجاحا كبيرا وانتشارا بين الجمهور .





من جهة أخرى، حققت أغنية "جاني في ملعبي" للفنان محمد نور، نجاحا كبير جدًا، حيث تخطت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "جاني ف ملعبي.. جميل والنبي.. عينيه فضحاه.. ويداري ليه بقى.. قمر م السما.. لوحة مجسمة.. صداع من كتر السمسمة.. كلامه دندنة ورقة وغنا.. بقولكم ايه ده جايلي انا.. تبان لهفته.. ف شوق نظرته.. وشكله جريء.. اوي حضرته.. جاني بيبتسم موديل يترسم.. جمال فتان.. عايز فنان.. جاني ف حتتي.. وجت فرصتي.. اسيبه ازاي.. ده على جثتي".





"جاني في ملعبي" إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج بتول عرفة، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنور.



