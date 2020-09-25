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حوادث

تشكيل الإدارية العليا فى قضايا البدلات ورصيد الإجازات للموظفين.. مستندات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:23 م
المستشار حسونة توفيق
المستشار حسونة توفيق
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محمد زهير
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021.

ووافقت على تشكيل الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر  منازعات البدلات ورصيد الاجازات للموظفين برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضمم الدائرة عضوية كل من المستشارين؛ محمد عبد السميع محمد، جمال يوسف زكي، دكتور أبو الحسن عبد الغنى، سمير البهي، جمال رمضان عبد الغني، عبد الفتاح السيد الكاشف، إبراهيم عبد المنعم محمد، أحمد فاروق شكري- نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، بالاضافة الى ضرورة الالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.

تشكيل الإدارية العليا فى قضايا البدلات ورصيد الإجازات للموظفين.. مستندات
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