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قرابة 7700 حالة وفاة.. دفن جماعي بسبب فيروس كورونا.. شاهد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:43 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
عرضت قناة العربية تقريرا حمل عنوان "دفن جماعي فى بوليفيا بسبب فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن بوليفيا سجلت أكثر من 131500 إصابة بفيروس كورونا، وقرابة 7700 حالة وفاة.

وتبع التقرير أن بعد انتظار طويل لزيارة مكان الدفن الأخير لأفراد الأسرة الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا، بوليفيون وجدوا أحباءهم مدفونين بشكل جماعي في مقبرة "لابار".

وأظهر التقرير أهالٍ بوليفيا يتفاجأون بذويهم في قبور جماعية، بعد إعادة افتتاح مقبرة للزيارة، كانت أُغلقت سابقا بعدما امتلأت بضحايا كورونا.

وأوضح التقرير أنه تم فتح هذه المقبرة لمدة 5 أيام فقط، تم إغلاق المقبرة منذ مارس الماضي مع عمليات الدفن وحرق الجثث دون وجود أقارب للموتي.

وأشار التقرير إلى أن السلطات أعادت فتح المقبرة بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة في العاصمة البوليفية، مضيفا أن المقابر في "لابار" كافحت خلال ذورة الوباء، لاستيعاب زيادة بنسبة 580% في الطلب على المدافن الجديدة.
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