تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق بـ علوم حلوان

استعدت كلية علوم جامعة حلوان لإستقبال الطلاب الجدد الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية، وقد أعلنت الكلية عن بدء تقديم الطلاب المستجدين وعن الشروط المطلوبة للالتحاق.





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وينشر صدى البلد الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية:

- أصل شهادة الثانوية العامة + 5صور

- أصل شهادة الميلاد + 5 صور

- بطاقة الترشيح

-6 صور شخصية 4×9

- أصل الكشف الطبي

- طلب الالتحاق مطبوع بيه صورة الطللب

- بطاقة 2 جند (لجميع الطلبة الذكور)

- وبطاقة 6 و 7 لمواليد 2001/2002 وما قبلها





وحددت الكلية موعد بدء التقديم إليها من الطلاب الجدد مع بداية الأسبوع المقبل.



