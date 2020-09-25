تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق بـ علوم حلوان

استعدت كلية علوم جامعة حلوان لإستقبال الطلاب الجدد الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية، وقد أعلنت الكلية عن بدء تقديم الطلاب المستجدين وعن الشروط المطلوبة للالتحاق.
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وينشر صدى البلد الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية:
- أصل شهادة الثانوية العامة + 5صور
- أصل شهادة الميلاد + 5 صور
- بطاقة الترشيح
-6 صور شخصية 4×9
- أصل الكشف الطبي
- طلب الالتحاق مطبوع بيه صورة الطللب
- بطاقة 2 جند (لجميع الطلبة الذكور)
- وبطاقة 6 و 7 لمواليد 2001/2002 وما قبلها
وحددت الكلية موعد بدء التقديم إليها من الطلاب الجدد مع بداية الأسبوع المقبل.
ونبهت الكلية على الطلاب أثناء التقديم للالتحاق بالكلية اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من ارتداء الكمامة واستخدام مطهر اليدين والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء التقديم.