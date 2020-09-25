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طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:59 م
الباذنجان بالفراخ
الباذنجان بالفراخ
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نهى هجرس
يعد الباذنجان من الأطعمة المفيدة للصحة بشكل كبير، وتحتوي على العديد من الفيتامينات التى تعمل على بناء الجسم، وخاصة للأطفال، ولكن البعض منهم لا يفضل تناول الباذنجان بمفردة.

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان بالفراخ على طريقة الشيف نورا السادات....

مقادير باذنجان بالدجاج
صدور دجاج  شرائح
بصل مبشور 
ملح وفلفل 
دقيق 
بقسماط 
جبنة بارميزان مبشور 
باذنجان  مكعبات مقلية
زيت للقلي 

الصلصة
بصل مبشور 
صلصة طماطم 
طماطم  مكعبات صغيرة
ريحان 


طريقة تحضير باذنجان بالدجاج
* تتبل شرائح الدجاج بالبصل، والملح، والفلفل

* تغمر شرائح الدجاج في الدقيق والبقسماط

* تقلى في زيت ساخن

* يرص الدجاج في قالب البايركس

* بعد ذلك، تضاف مكعبات الباذنجان المقلي

* تضاف الصلصة، ثم الجبنة البارميزان

* تخبز في الفرن حتى تذوب الجبنة

الصلصة

* يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والطماطم، والصلصة وتقلب، ثم يضاف الملح والفلفل، ثم يضاف الريحان.
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