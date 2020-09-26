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تعليم

نتيجة الفصل الثاني لأقسام كلية آداب حلوان.. عبر هذا الرابط

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة حلوان
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قســــم التعليـــــم
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرقة الأولى لعدد من أقسام الكلية وهي (قسم اللغة العربية ،نظم المعلومات الجغرافية ،الاجتماع ،التاريخ ، علم النفس، اللغة الاسبانية)  للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ 

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وأوضحت الكلية انه تم اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من طلاب الفرقة الأولى لهذه الاقسام  عبر هذه  الروابط :  

جدير بالذكر أن الفصل الدراسى الثانى تم تقيم فرق النقل بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم اقراره من المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى نظرا لظروف منع انتشار وباء كورونا.

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يذكر أنه ستبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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