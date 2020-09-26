نتيجة الفصل الثاني لأقسام كلية آداب حلوان.. عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرقة الأولى لعدد من أقسام الكلية وهي (قسم اللغة العربية ،نظم المعلومات الجغرافية ،الاجتماع ،التاريخ ، علم النفس، اللغة الاسبانية) للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠





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وأوضحت الكلية انه تم اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من طلاب الفرقة الأولى لهذه الاقسام عبر هذه الروابط :





جدير بالذكر أن الفصل الدراسى الثانى تم تقيم فرق النقل بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم اقراره من المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى نظرا لظروف منع انتشار وباء كورونا.





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يذكر أنه ستبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



