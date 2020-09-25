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منوعات

ظهور تذبذب في أحد الثقوب السوداء بالفضاء الخارجي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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احمد شريف

تزعم دراسة جديدة أن الثقب الأسود M87، الذي اشتهر بتصويره من قبل علماء الفلك العام الماضي يبدو متذبذبًا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه أثناء دوران الثقب الأسود، ظهرت حالة من "الاضطراب" في تدفق المادة الممتصة إلى الفراغ المركزي المظلم إلى تغيير النقطة الأكثر سطوعًا في الحلقة البرتقالية المحيطة بها بمرور الوقت ، مما يعطي الوهم بأنها متذبذبة.


وافادت الصحيفة، يقع الثقب M87 * في مجرة ​​Messier 87 على بعد 54 مليون سنة ضوئية من الأرض ، في كوكبة العذراء.


وأوضحت الصحيفة أن موضوع أول صورة على الإطلاق لثقب أسود كان تم نشره  في عام 2019 تم تصويرها على أنها حلقة نارية من الغاز والغبار حول منطقة مركزية مظلمة، الثقب الأسود نفسه.


وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم الحصول على الصورة من خلال شبكة من ثمانية تلسكوبات على ارتفاعات عالية حول العالم ، كجزء من مشروع يسمى Event Horizon Telescope (EHT).


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