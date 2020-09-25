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سيارات

إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:02 م
ام جي mg hs
ام جي mg hs
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اشرف عطية
أعلنت شركة ام جي mg عن طرح نسخة جديدة من سياراتها والتي تعمل بالبنزين والكهرباء وهو ما يعرف بنظام الهايبرد وأطلقت عليها ام جي mg hs والتي ستأتي بمحركين أحدهما كهربائي والآخر يعمل بالبنزين وكما نعلم أن العالم أجمع يتجه الآن لمصادر الطاقة النظيفة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي للحد من تلوث البيئة. 


تأتي السيارة الجديدة ام جي mg hs بمحركين الأول يعمل بالبنزين وهو محرك قوي سعة 1500 سي سي تيربو 4 سلندر والمحرك الآخر كهربائي وتأتي بقوة إجمالية 258 حصان بدلا من 162 حصان في النسخة العادية التي تعمل بالبنزين فقط.

المحرك الكهربائي للسيارة ام جي mg hs يأتي بمدي 50 كيلو متر ومتصل بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات و تتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال 7 ثوان وهي أسرع من النسخة التقليدية التي تعمل بالبنزين التي تتسارع من 0 حتي سرعة 100 كيلومتر في 10 ثوان. 

سعر السيارة ام جي mg hs

تباع السيارة ام جي mg hs هايبرد في أوروبا بسعر 30,000 جنيه استرليني حوالي 600.000 جنيه مصري وتأتي بجنوط 18 بوصة وزخرفات جلدية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية وشاشة تاتش 10.1 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية وكاميرا 360 درجة للركن و تتوافق مع تطبيقات كار بلاي و اندرويد اوتو للتوافق مع هواتف ايفون واندرويد.

تتوافر السيارة ام جي mg hs بنسخة أعلي و أبواب خلفية كهربائية وسقف بانوراما وجلد داخلي كامل و فوانيس ليد وإضاءة داخلية محيطية و سعرها 32,500 جنيه استرليني حوالي 641.000 جنيه مصري. 
إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور
إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور
إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور
إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور
إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور
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