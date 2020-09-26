انطلاق امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة اليوم في لجنة واحدة على مستوى الجمهورية

تنطلق اليوم السبت الامتحانات المعروفة إعلاميا بامتحانات الدور الثالث لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020





حيث يعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الامتحان لاول مرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني المعتاد عقدها كل عام، وذلك فقط للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري او مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، ثم تغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.





اقرأ ايضًا| متى يبدأ تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020؟.. التعليم تجيب





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية لهذه الامتحانات وهى لجنة (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)بالجيزة ، لتكون مقر لامتحان الطلاب





وقررت وزارة التربية والتعليم ، ان تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة





وقد قامت لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.









و جاءت تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد كما يلي :





السبت 26 سبتمبر 2020 : اللغة العربية

الاحد 27 سبتمبر 2020 : اللغة الاجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغية

الاثنين 28 سبتمبر 2020 : الفيزياء – التاريخ

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 : الكيمياء – الجغرافيا

الخميس 1 اكتوبر 2020 : الديناميكا – الجيولوجيا

السبت 3 أكتوبر 2020 : الفلسفة – التفاضل والتكامل

الاحد 3 أكتوبر 2020 : الاحياء – علم النفس - الاستاتيكا