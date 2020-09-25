عمر عاقيل يكتب: ضغوطات الجماهير

قد تتفق الغالبية مع القاعدة الشائعة بأن الجمهور هو اللاعب رقم 12، خصوصا في الحالات المثالية التي تكون فيها أوضاع النادي طبيعية مع نتائج إيجابية ترضي طموح ورغبات الجمهور، وقد تختلف في الحالات العكسية، ويصبح ذلك من أصعب التحديات التي تواجهها إدارات الأندية، عندما تتحول أصوات الجماهير إلى غضب عارم واستياء، وموجات احتجاج علني سواء بالمواجهة المباشرة أو عن طريق الأدوات الفاعلة، مثل مواقع التواصل الإجتماعي وغيره، التي تسير أحيانا وفق اتجاه يجعلها وسيلة ضغط وصداع متواصل ينتهي مجراهما بأحد الأمرين: إما الرضوخ لتلك المطالب أو تعطيل الخطط والبرامج بسبب رحيل ومغادرة الأشخاص.





ومما لا شك فيه أن الأندية المغربية خاصة الجماهيرية معرضة دائما لضغوطات كبيرة كلما تأزمت النتائج من خلال المطالبات العلنية بتغيير المدربين أو بتعاقدات اللاعبين، لكن هذا لا يخفي حقيقة تجاوز بعض الفئات تدخلاتها في فرض إرادتها ورغبتها على تلك الإدارات ليس عن طريق عرض رؤية محددة إنما باستغلال بعض الإخفاقات لممارسة نوع من أنواع التسقيط، إنما من باب عرض سلبيات العمل في الأندية التي تشكل العصب الرئيس في هيكل الرياضة المغربية، لما تنتهجه من أساليب وقحة تصل في كثير من الأحيان حد اﻹبتزاز ومحاولة فرض أسماء والإطاحة بأخرى، وإذا كانت تلك الممارسات تحدث بعيدا عن الأضواء وفي الكواليس ما جعل تعاطي الإعلام معها أقل حدة، إذ أن المؤكد من وجود مثل هكذا تصرفات سيكون لها تأثير سلبي على مستقبل الأندية وبالتالي تتاثر عملية البناء الكروي داخلها.





يقينا أن تأثيرات الجمهور خاصة مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي أو حتى أولئك الذين تغلغلوا داخل أو بالقرب من بعض إدارات الأندية إنما يستمدون قوتهم من تردد ووهن تلك الإدارات، التي تفتقد في أحيان كثيرة درجة كافية من الحزم في التعاطي مع مثل هذه المنغصات.





ما يحتم ضرورة الإجتهاد في تهيئة الجمهور بالتزامن مع أي خطوات لتطوير وبناء كرتنا، وعندما نقول نهيئ هذا لا يعني أن الجامعة أو الإعلام مقام الأسرة إنما من خلال اتخاذ الخطوات الصحيحة التي تقلص من مساحة التهور واﻹنفلات، فإقامة بطولة تقل فيها الأخطاء الإدارية والفنية يساهم في كبح جماح المنفلتين وحصرهم وتقليل تأثيرهم، وعليه فإن الإهتمام بهذه الأمور له نفس أهمية الإهتمام بالمسابقات المحلية.





ومما لا شك فيه أن للجمهور دورا مطلوبا، لكن بحدود مسموح بها، تطرح عديد التساؤلات حول الدور الواجب عدم تجاوزه، هذا إذا اعتبرنا أنه أحد أضلاع مثلث النجاح في المنظومة الكروية داخل الأندية، بأصواتهم المطالبة في بعض الأحيان بتصحيح مسار الفريق، سرعان ما تصطدم هذه المطالب بقرارات تفرضها إدارات الأندية بعيدا عن رغبات محبي النادي لتبرر الموقف أن الجمهور لا يتعدى دوره في تشجيع الفريق ومؤازرته في المدرجات، فهل يحق للجمهور المشاركة في عملية صنع القرار أم أن الدور محصور في حضور المدرجات والتشجيع في المباريات فقط.





ولعل من مساوئ الفهم المتداول في الشارع الرياضي المغربي، أن ينصب الجمهور نفسه وصيا على تلك الأندية، بما يتجاوز حدود التشجيع، وكذلك سقف مشاركة الرأي وإسداء النصيحة، ومقحما نفسه في أمور لا علاقة له بها، لأنه مفهوم خاطئ لا يرتكز إلى أساس، حيث إن الجمهور ينحصر دوره في الدعم ورفع المعنويات، ثم التحفيز المساند للفريق على أن يترجم في فاعلية الحضور والتشجيع، لا في التهييج والإثارة السلبية المربكة والمعطلة للعمل.





ولأن القرارات المتعلقة بمدرب أو لاعب أو حتى إدارة، تتم وفق ضوابط محددة وآلية محكمة ولا تتم اعتباطا أو انفعالا، لذلك تجد أن الغالبية من الإدارات رغم ما قدمته من محفزات إلا أنها تظل تشكو هجرة جماهيرها للمدرجات مثل ما هي أيضا تعاني دورها السلبي والفضولي، الذي أصبح هاجسا مقلقا استنزفها وقتا وجهدا.