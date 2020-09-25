AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني سعيد: شريف إكرامي قادر على قيادة غرفة ملابس بيراميدز

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير - حسن العمدة
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن التعاقد مع شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي أمر جيد ومميز للغاية خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التي تربطه به بشكل شخصي.

وأضاف سعيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم شريف اكرامي، أن بيراميدز يرحب بوحش افريقيا داخل صفوفه، موضحا أنه علي علاقة صداقة قوية به منذ سنوات مما يجعل الأمر ممتع أن يلعبا سويا ويجتمعان الأن فى فريق واحد.

وأشار سعيد إلي أن إكرامي سيكون له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة وإكرامي قادر على السيطرة علي غرفة الملابس وقيادة اللاعبين بداخلها.

وينضم شريف إكرامي، إلى بيراميدز منتقلاََ من الأهلي؛في صفقة انتهاء حربعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات. 

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون.

ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.

وكان شريف إكرامي لعب دورا محوريا في رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بعد أن أكد أنه كان معارضا لعودة اللاعب من إنجلترا قبل موسم ونصف وإنه أيضا كان مع رحيله إلي إنجلترا قبل عدة موسم من أجل الاحتراف في ستوك سيتي رغم اعتراض الأهلي وقتها نظرا للحاجة إلي جهوده.

ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

وكيل أعمال: طلب مني تسويق رمضان صبحي في السعودية والإمارات قبل توقيعه لـ بيراميدز

بالفيديو.. رمضان صبحي يثير غضب جمهور الأهلي بتصرف غريب

الأهلي يقصف جبهة رمضان صبحي: الراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم

مدير التعاقدات في بيراميدز: صفقة شريف إكرامي محسومة

الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

ترشيحاتنا

بإطلالة ناعمة.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الموقف النهائي للمدرب الجديد خلال ساعات.. والصحف السعودية تتغنى بـ "كارتيرون"

بعد قتل وحرق مسؤول كوري جنوبي| أزمة جديدة بين الكوريتين.. شاهد

رسميا.. شريف إكرامي في بيراميدز لمدة 3 مواسم

شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

رغم الخلاف.. أردوغان يسترضي ماكرون من أجل صفقة عسكرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد

إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور

كاش مايوه وفساتين مثيرة.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف الصيفية.. صور