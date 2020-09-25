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فن

صابر الرباعي ينعى الملحن خليل مصطفى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:14 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
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سعيد فراج
نعى المطرب التونسي صابر الرباعي، الملحن الراحل خليل مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان. 

ونشر صابر الرباعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للملحن الراحل خليل مصطفى، ناعيًا إياه قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وتفاعل معه جمهور ومتابعيه بالدعاء للمتوفى. 

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم -أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية- خبر وفاة  الملحن خليل مصطفى، صباح اليوم الجمعة 25 سبتمبر، بعد صراع مع مرض سرطان الغشاء البريتوني، والقولون والرئة.

كما أعلنت أسرة الملحن الراحل خليل مصطفى، عن تشييع جنازته إلى مسط رأسه بالزقازيق ودفن الجثمان بمقابر الأسرة هناك.

كان الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم -أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"- كشف قبل أيام تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.

قال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثانويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

وأضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كريات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة". 

وأشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من أصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.

يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الهامة منها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للهضبة عمرو دياب، ولاتسوى دموع للمطرب مدحت صالح، والشمس الجريئة للمطربة حنان.

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