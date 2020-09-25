بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلسي إدارة بنكي مصر والأهلي

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020.





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ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام أحمد محمود عكاشة رئيسًا لمجلس الإدارة – تنفيذي، و يحيى أبو الفتوح إبراهيم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، وداليا عبد الله محمد الباز نائبًا لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، وسحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، و علي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وشريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وعاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.



