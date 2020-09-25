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أخبار البلد

أحمد موسى يكتب.. الشعب أسقط دعاة الفوضى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:09 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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صدى البلد
يكشف الكاتب الصحفى والاعلامي احمد موسي  في مقاله الاسبوعي بجريدة الاهرام الغراء كيف نجح الشعب المصري في اسقاط دعاة الفوضي ومحاولات هدم الدولة المصرية ، ودعوات تكرار السيناريو السابق.


وقال موسى فى مقال تحت عنوان « الشعب أسقط دعاة الفوضى » :« لن تتوقف دعوات الفوضى وهدم مصر ، لأن هناك من لا يريد لهذا الوطن أن يكون مستقرا، فعلوها قبل 9 سنوات ، ويكررونها منذ ثورة 30 يونيو قبل 7 سنوات ، لتحقيق هدفهم لإسقاط مصر ، فتنطلق الأبواق الممولة من نظام تميم الإرهابى على مدار ساعات الليل والنهار لتنفيذ المؤامرة التى ينفذونها لاستهداف رموز الدولة والمؤسسات وإطلاق الدعوات لنزول الناس فى الشوارع ، كما حدث طوال السنوات الماضية ، وتنفخ الأذرع الإعلامية الخائنة باختلاق وقائع أو تزوير فيديوهات لمحاولة إقناع الناس أن هناك من يتجاوب مع دعواتهم الهدامة.. وإلى نص المقال.

أحمد موسى يكتب.. الشعب أسقط دعاة الفوضى
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