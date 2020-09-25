أحمد موسى يكتب.. الشعب أسقط دعاة الفوضى

يكشف الكاتب الصحفى والاعلامي احمد موسي في مقاله الاسبوعي بجريدة الاهرام الغراء كيف نجح الشعب المصري في اسقاط دعاة الفوضي ومحاولات هدم الدولة المصرية ، ودعوات تكرار السيناريو السابق.









وقال موسى فى مقال تحت عنوان « الشعب أسقط دعاة الفوضى » :« لن تتوقف دعوات الفوضى وهدم مصر ، لأن هناك من لا يريد لهذا الوطن أن يكون مستقرا، فعلوها قبل 9 سنوات ، ويكررونها منذ ثورة 30 يونيو قبل 7 سنوات ، لتحقيق هدفهم لإسقاط مصر ، فتنطلق الأبواق الممولة من نظام تميم الإرهابى على مدار ساعات الليل والنهار لتنفيذ المؤامرة التى ينفذونها لاستهداف رموز الدولة والمؤسسات وإطلاق الدعوات لنزول الناس فى الشوارع ، كما حدث طوال السنوات الماضية ، وتنفخ الأذرع الإعلامية الخائنة باختلاق وقائع أو تزوير فيديوهات لمحاولة إقناع الناس أن هناك من يتجاوب مع دعواتهم الهدامة.. وإلى نص المقال.