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محافظات

محافظ المنوفية لـ صدى البلد: الاستعانة بمطافي 3 محافظات لإخماد حريق السادات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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مروة فاضل

قال اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، انه جار السيطرة علي حريق مصنع البويات بمدينة السادات حيث تواصل قوات الاطفاء والحمايه المدنية عملها لمحاولة منع امتداد النيران الي المصانع الاخرى.


واضاف لصدى البلد، ان الحريق بدا من الساعه الخامسة وتم الاستعانه بسيارات اطفاء من محافظات البحيرة والقليوبية والقاهرة بالاضافه إلى سيارات المنوفية للسيطرة علي الحريق في اسرع وقت.


وأكد ان وجود مواد كيمياوية داخل مصنع البويات ساهم في تصاعد السنه الحريق، موضحا انه لا يوجد مصابون في الحريق وتم الدفع بنحو 20 سيارة اطفاء.


واوضح، ان المصنع ضمن المنطقة الصناعية والتحدى الاكبر منع امتداد السنة النيران الي المصانع الاخرى، موكدا انهم في طريقهم للسيطرة علي الحريق.


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