عضو بمجلس الشيوخ يطالب بخطة حكومية لترشيد الانفاق لتحويلها لاستثمارات

شدد النائب محمود ابو سيديرة عضو مجلس الشيوخ ، على اهمية رفع الوعي السياسي لدى المواطنين بقضايا مصر الخارجية و الداخلية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية و للمواطن المصري





و اضاف أبو سيديرة عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة، لـ"صدى البلد"، أننا نثق في ادارة الدولة المصرية لكافة الملفات و لا نلتفت للحروب التي يديرها المغرضين عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي .





و اكد عضو مجلس الشيوخ على اهمية متابعة المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية على المستوى المحلي و حث الحكومة على استكمال مشروعات البنية الاساسية في الصعيد خاصة محافظة سوهاج مثل مشروعات الشرب و الصرف الصحي و الغاز و الكهرباء .





وشدد عضو مجلس الشيوخ على اهمية ان يكون هناك خطة حكومية لترشيد الانفاق على ان يتم تحويل ما يتم توفيره من الانفاق الى استثمارات في كافة المحافظات خاصة في صعيد مصر





و حول ادارة الدولة لملف سد النهضة، قال عضو مجلس الشيوخ :" نثق في ادارة الدولة للملف و للتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة في هذا السياق من خلال الخبراء في هذا الملف".





الجدير بالذكر ان المادة 115 من الدستور نصت على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.





ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.