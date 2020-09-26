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برلمان

نائب الشيوخ: وعي الشعب المصري أفسد دعوات ومخططات قنوات جماعة الإخوان الإرهابية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قال اللواء مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ ان وعي الشعب المصري هو الذي افسد دعوات  و مخططات قنوات جماعة الاخوان الارهابية التي تبث من قطر وتركيا  والمدعومة من هذه الدول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان فشل الدعوات الخبيثة و الممولة من الخارج تشكل لطمة حقيقية على وجه من يمولون هذه القنوات لاحداث حالة من عدم الاستقرار.   

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ان فشل هذه القنوات في تحريك الشارع يدل على ثقة الشارع في القيادة السياسية و في الانجازات التي قدمتها الدولة من خلال المشروعات القومية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الحكومة والمجلس النيابي قاموا بادوارهم التشريعية والرقابية خلال المرحلة  السابقة بما يحقق الصالح العام مضيفا النواب هم من يطالبون بما يحقق صالح الشعب وليس الأعداء.


وقال عضو مجلس الشيوخ إنه من خلال عضويته بمجلس الشيوخ سيطالب بمزيد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج مضيفا " المشروعات ذات العمالة الكثيفة تحقق الصالح العام و تنهي البطالة و توفر مزيد من فرص العمل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ. علي ضرورة الاهتمام بالشباب من خلال الندوات واللقاءات التى تشرح الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال المرحلة السابقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على  ضرورة الاهتمام بملف الزراعة و كذلك الصناعات التي تقوم على الزراعة كما شدد على ضرورة ووقف التعديات على الاراضي الزراعية لان ذلك يتنافى مع فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاراضي الزراعية.

الجدير بالذكر ان المادة 115  من الدستور نصت على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
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