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برلمان

صناعة النواب تطالب بإنشاء مصانع بصعيد مصر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
مصانع
مصانع
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القسم السياسي
أيد النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة بالنواب، المطالب البرلمانية بشأن إنشاء مجمع صناعي بالصعيد لإنتاج مختلف الصناعات مما سيحقق التنمية داخل محافظات الصعيد.

طالب "فتي" في تصريحات خصة لـ"صدي البلد" وزارة الصناعة بضرورة إنشاء مصانع تتوافق مع متطلبات السوق وذلك لإيجاد صناعة حقيقية تنافس السوق العالمي ،كما أنه لابد من التركيز علي عملية التصدير بإعتبارها عامل أساسي لإثبات شخصية الدولة بالسوق الإقتصادي.
 
أوضح عضو مجلس النواب أن، هناك عدة ظواهر ومشكلات بطريقها للإندثار أهمها الازدحام السكاني الشديد بالعاصمة نتيجة نزوح شباب الصعيد إليها بحثا عن العمل

وتابع النائب قائلا: شباب الصعيد بقي متوفرله شغله بمنطقته ومفيش داعي حتي يسافر بره البلد " فالدولة تسعي جاهدة للنهوض بمستقبل الشباب وإستغلال الطاقات والخبرات لصالح وطنهم

وجاء ذلك بعد ان طالبت منى جاب الله أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء مجمع صناعي كبير فى صعيد مصر يهتم بجميع الصناعات ومن ضمنها قصب السكر.

وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن التنمية فى صعيد مصر أصبحت ضرورة نظرا لارتفاع نسبة البطالة والفقر مما ادى الى نزوح عدد كبير من الشباب الى الخارج والى عاصمة القاهرة مما زادت نسبة التكدس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء مجمع صناعى كبير سيخلق فرص عمل عديدة ومنع الهجرة ويساهم في تنمية المجتمع داخل محافظات الصعيد.

وكان ذلك بعد أن قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج مقام بشراكة مع البنك الدولي وتشرف عليه إدارة التنمية المحلية.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا البرنامج ممول بمليار دولار منقسمين  إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي و497 مليون دولار من الحكومة المصرية.

وأوضح خالد قاسم ، أن قيمة المشروعات في المرحلة الأولى حتى العام المالي 2021 وصلت إلى أكثر من 12 مليار جنيه والمكون المحلي منها 6.3 مليار جنيه.

وتابع: أن هذه الأرقام تم ترجمتها علي أرض الواقع إلي 3707 مشروعات في محافظة قنا وسوهاج.

واستكمل: أن هذه المشروعات متمثلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مشروع سكني على غرار حي الأسمرات ببعض المحافظات.

وجاء ذلك بعد ان طالبت منى جاب الله أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء مجمع صناعي كبير فى صعيد مصر يهتم بجميع الصناعات ومن ضمنها قصب السكر.

وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن التنمية فى صعيد مصر أصبحت ضرورة نظرا لارتفاع نسبة البطالة والفقر مما ادى الى نزوح عدد كبير من الشباب الى الخارج والى عاصمة القاهرة مما زادت نسبة التكدس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء مجمع صناعى كبير سيخلق فرص عمل عديدة ومنع الهجرة ويساهم في تنمية المجتمع داخل محافظات الصعيد.

وكان ذلك بعد أن قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج مقام بشراكة مع البنك الدولي وتشرف عليه إدارة التنمية المحلية.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا البرنامج ممول بمليار دولار منقسمين  إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي و497 مليون دولار من الحكومة المصرية.

وأوضح خالد قاسم ، أن قيمة المشروعات في المرحلة الأولى حتى العام المالي 2021 وصلت إلى أكثر من 12 مليار جنيه والمكون المحلي منها 6.3 مليار جنيه.

وتابع: أن هذه الأرقام تم ترجمتها علي أرض الواقع إلي 3707 مشروعات في محافظة قنا وسوهاج.

واستكمل: أن هذه المشروعات متمثلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مشروع سكني على غرار حي الأسمرات ببعض المحافظات.
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