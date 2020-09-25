بسبب أزمة نفسية.. انتحار طالب شنقا بالدقهلية



انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ ويالفحص تبين قيام المتوفي بربط نفسه بحلقه حديدية جنش بسقف غرفة النوم بواسطه حزام جلدي وقميص.



وبسؤال والده ويدعى "حسن.ن. ن ٤٥ عاما ايد ماجاء بالفحص واضاف ان نجله يمر بحاله نفسيه سيئه نتيجة رسوبه في احدي مواد العام الدراسي السابق، ويرغب في عدم استكمال تعليمه، وكان يرغب في العمل، ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك

وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة.

أقدم طالب بالصف الثانى الثانوى، باحدى قرى بمحافظة الدقهلية علي الإنتحار شنقا لرسوبه في امتحان مادة دراسية ورفضه استكمال تعليمه.ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفي الطواري بالمنصورة بوصول رضا ح م ١٧ عاما طالب بالصف الثاني الثانوي ومقيم بقرية البقليه التابعه للمركز جثة هامدة ادعاء شنق.