استقالة عضو بمجلس إدارة الإسماعيلي بسبب نتائج الفريق

أعلن عطيطو أبوعراقي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن إستقالته رسميًا من منصبه داخل مجلس إدارة النادي، وذلك لإرضاء رغبة الجماهير بسبب تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري العام.





وفي تصريح خاص قال لصدي البلد: لا داعي لذكر أسباب الإستقالة، ولكن أرى إن هذا القرار هو الأنسب في تلك الفترة.





يذكر أن قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بدعوة قدامى الاسماعيلي، لمؤازرة الفريق في التدريبات الجماعية غدًاإستعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ال٢٩ من مسابقة الدوري العام.





وذلك لمساندة الفريق ودعم اللاعبين وجهازه الفني بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، للخروج من كبوته بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري العام.





وكان الإسماعيلي أعلن عن تعيين أبوطالب العيسوي مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.









ويحتل الإسماعيلي المركز ال١٢ برصيد ٣١ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.